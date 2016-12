foto Ap/Lapresse

23:37

- Mohamed Badie, la guida dei Fratelli musulmani in Egitto arrestata nella notte, "continuerà la sua lotta pacifica fino a raggiungere gli obiettivi della rivoluzione del 25 gennaio", recita un comunicato della Fratellanza. "Gli arresti e la disinformazione non fermeranno il popolo, che non cederà mai". Intanto, i sostenitori del deposto presidente egiziano, Mohamed Morsi, manifestano a Giza, Alessandria, Fayyoum e Helwan sfidando il coprifuoco.