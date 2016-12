foto Ansa

- E' stata fissata al 19 settembre l'udienza a carico dell'ex vicepresidente egiziano Mohamed El Baradei, accusato di tradimento. Lo riferisce il quotidiano El Wafd. L'ex vicepresidente ad interim, dimessosi dopo il bagno di sangue della scorsa settimana a Il Cairo, ha lasciato l'Egitto il 18 agosto per Vienna. Gli Usa intanto "bocciano" l'arresto del leader dei Fratelli Musulmani, Mohamed Badie: "Non in linea con gli standard dei diritti umani".