foto Ansa

19:10

- E' morto a 87 anni nella sua casa di Detroit lo scrittore americano Elmore Leonard. Autore di molti bestseller, oltre 45 volumi, il 29 luglio era stato colpito da un ictus. Tra le sue opere più celebri "Out of Sight", "Get Shorty" e "Quel treno per Yuma". Molti dei suoi romanzi hanno ispirato diversi film di successo di Hollywood.