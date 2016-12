Londra, stagista muore dopo turno di 72 ore

foto Dal Web

- Morire a 21 anni dopo aver lavorato per 72 ore consecutive. È successo a Londra, dove un aspirante manager, stagista presso la Bank of America, è stato trovato senza vita nella doccia del dormitorio in cui risiedeva. Non sono ancora ben chiare le circostanze del decesso di Moritz Erhardt, questo il nome del giovane studente tedesco, secondo le prime indiscrezioni sarebbe stato malato di epilessia. Il suo stage estivo sarebbe finito tra una settimana.