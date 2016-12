foto Ap/Lapresse

06:12

- Beau Biden, figlio maggiore del vicepresidente americano Joe Biden, si sta sottoponendo a esami medici per chiarire le cause di un malessere non determinato. Secondo una nota diffusa dall'ufficio del vicepresidente sarebbe stato vittima di "uno stordimento e una debolezza" accusate durante le vacanze in famiglia della scorsa settimana. Considerato una stella nascente del partito democratico, Biden è ministro della Giustizia nel Delaware.