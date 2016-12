Egitto: arrestato il leader dei Fratelli musulmani

foto Afp Correlati Egitto, Mubarak presto libero. Massacro di poliziotti nel Sinai

Sconfitta la democrazia, di T. Capuozzo 19:03 - La tv di Stato egiziana ha annunciato l'arresto della guida dei Fratelli musulmani, Mohamed Badie. La cattura sarebbe avvenuta in appartamento nei pressi di Rabaa, sul viale Tayaran, nella capitale egiziana. Nel blitz è finito in manette anche il portavoce dell'Alleanza delle formazioni pro-Morsi, Youssef Talaat. - La tv di Stato egiziana ha annunciato l'arresto della guida dei Fratelli musulmani, Mohamed Badie. La cattura sarebbe avvenuta in appartamento nei pressi di Rabaa, sul viale Tayaran, nella capitale egiziana. Nel blitz è finito in manette anche il portavoce dell'Alleanza delle formazioni pro-Morsi, Youssef Talaat.

L'emittente egiziana Ontv, vicina al governo, ha trasmesso in esclusiva le immagini di Badie dopo il suo arresto. La guida spirituale della Confraternita appare in buone condizioni, seduto su un divano con un paio di uomini armati di Ak47 al fianco.



Stando alle notizie diffuse dalle tv locali Badie sarebbe stato portato nel carcere Torah, lo stesso dove si trova l'ex rais Hosni Mubarak. Mubarak che, dopo l'ordine di scarcerazione della giustizia egiziana, potrebbe essere liberato in giornata.



Intanto, secondo quanto trapelato da fonti interne al gruppo, i Fratelli musulmani hanno nominato Mahmud Ezzat guida provvisoria della Confraternita. Ezzat è soprannominato "la volpe della Confraternita": la nuova guida dei Fratelli, per ora carica "provvisoria", è stato arrestato più volte per adesione a una formazione illegale ai tempi di Hosni Mubarak. Ezzat, nato nel 1944 e padre di 5 figli, segretario generale della Confraternita, è stato in passato responsabile dei "servizi segreti" della formazione.



Senatore Usa: "Obama ha sospeso gli aiuti" - L'amministrazione Obama avrebbe deciso, in modo segreto, di sospendere temporaneamente la consegna di armi all'esercito egiziano e alcune forme di aiuti economici. Lo rivela il "Daily Beast", malgrado solo lunedì il Dipartimento di Stato americano abbia sostenuto pubblicamente che non si era ancora decisa alcuna sospensione del flusso di denaro, circa 585 milioni di dollari, tra Washington e il Cairo.



E' stato il senatore democratico Patrick Leathy, attraverso il suo portavoce, a rivelare al sito di Tina Brown che "gli aiuti sono stati bloccati". Il punto cruciale di questi aiuti sospesi riguarda la fornitura degli elicotteri Apache, già pagati dal governo egiziano, oltre a ingenti sostegni economici a favore di programmi che aiutano l'esecutivo del Cairo.