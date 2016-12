foto Ap/Lapresse

- Uno dei tre ostaggi trattenuti da uno squilibrato nel municipio di Ingolstadt, in Baviera, è stato liberato. Si tratta del vicesindaco del Comune, Sepp Misslbeck. Al momento non è chiaro se l'uomo sia riuscito a fuggire, sia stato liberato dalle forze dell'ordine o dallo stesso sequestratore. Gli altri due ostaggi, un uomo e una donna, sarebbero in buone condizioni di salute: sono nelle mani del folle da oltre cinque ore.