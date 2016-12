Francia, famiglia morta in hotel di Bordeaux

foto Afp 17:50 - Orrore in una stanza d'albergo a Bordeaux, dove sono stati trovati i corpi senza vita di un'intera famiglia. I cadaveri, rinvenuti in un hotel in pieno centro, sono quelli di un uomo, 45 anni, e di una donna, 43, e di due adolescenti di 13 e 16 anni. I due adulti erano impiccati. La polizia sta indagando sulle cause della morte e l'inchiesta sarebbe orientata verso una tragedia familiare. - Orrore in una stanza d'albergo a Bordeaux, dove sono stati trovati i corpi senza vita di un'intera famiglia. I cadaveri, rinvenuti in un hotel in pieno centro, sono quelli di un uomo, 45 anni, e di una donna, 43, e di due adolescenti di 13 e 16 anni. I due adulti erano impiccati. La polizia sta indagando sulle cause della morte e l'inchiesta sarebbe orientata verso una tragedia familiare.

Zona elegante e tranquilla - Il dramma si è consumato all'hotel City Résidence, una struttura composta da 80 appartamenti in una zona centrale ed elegante della città. Gli inquirenti non hanno fornito dettagli sui decessi ma il quotidiano locale Sud-Ouest parla di genitori impiccati. Sui corpi comunque non sarebbero state trovate tracce di colpi da arma da fuoco.



I due biglietti - Sempre secondo il quotidiano, su un foglio appeso alla porta della stanza sarebbe stato lasciato un biglietto con scritto: "Non entrate, chiamate la polizia". All'interno della stanza un altro messaggio avrebbe anticipato le intenzioni suicide dei genitori. Sud-Ouest riporta che gli adulti avrebbero dapprima somministrato dei farmaci ai figli allo scopo di mettere fine ai loro giorni. La famiglia era di origine bretone e alloggiava nella struttura dall'11 agosto.



Testimone: "Non ho sentito niente" - Un dipendente di un bar situato poco distante dalla stanza ha dichiarato di non aver sentito nulla e di essersi reso conto che era successo qualcosa quando ha visto arrivare i pompieri e la polizia.