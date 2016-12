foto Ap/Lapresse

11:26

- Un uomo armato ha preso in ostaggio diverse persone nel municipio di Ingolstadt, in Baviera, poche ore prima dell'arrivo della cancelliera Angela Merkel. Lo rende noto la polizia locale. Nel pomeriggio a Ingolstad è previsto un comizio della Merkel in sostegno alla Csu, la gemella bavarese della Cdu, nell'ambito della campagna elettorale per le regionali, che si svolgono il 15 settembre, una settimana prima delle legislative.