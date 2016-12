foto Twitter

09:58

- L'atleta sudafricano Oscar Pistorius, accusato dell'omicidio della sua fidanzata Reeva Steenkamp, avvenuto il 14 febbraio, è arrivato al tribunale di Pretoria per l'udienza preliminare. E' previsto che il giudice lo incrimini formalmente per omicidio premeditato e che fissi la data del processo. L'atleta non nega d'avere ucciso la ragazza, che proprio oggi avrebbe compiuto 30 anni, ma sostiene che si sia trattato di un incidente.