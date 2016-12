Oggi vertice Ue sull'Egitto: gli ambasciatori faranno il punto sulla crisi e cercheranno di coordinare le posizioni dei 28. Tregua armata intanto a Il Cairo. "Non ci pieghiamo agli islamisti", avverte il generale Al Sissi. Domenica la Fratellanza ha annullato alcune manifestazioni per ragioni di sicurezza. 36 Fratelli musulmani sono stati uccisi dopo che hanno assaltato un convoglio che stava trasferendo in carcere 45 sostenitori di Morsi.

20:46 Calma apparente a Giza

La situazione è tornata apparentemente tranquilla nell'area Giza al Cairo, teatro poco prima dell'ultima preghiera della sera di un'intensa sparatoria. Tensione anche a Kasr el-Ain, il viale che porta all'area di Garden City, in cui sorgono le sedi diplomatiche americana e britannica, dove ancora riecheggiano colpi di arma da fuoco.

20:46 Usa: aiuti non sospesi

Da parte degli Stati Uniti non è stata assunta alcuna decisione sull'ipotesi di fermare gli aiuti economici all'Egitto. Lo afferma il Dipartimento di Stato americano. Il sostegno finanziario alle agenzie non governative, aggiunge una portavoce, comunque proseguirà indipendentemente da altre restrizioni decise da Washington.

18:01 Morsi accusato di complicità in omicidio e torture

Fonti giudiziarie al Cairo hanno riferito che il destituito presidente Mohamed Morsi deve rispondere di un nuovo capo d'accusa per "complicità in omicidio e turtura" dei manifestanti che erano scesi in piazza davanti al palazzo presidenziale alla fine del 2012.

17:19 Morsi, altri 15 giorni di condanna

Il deposto presidente Mohamed Morsi è stato condannato da un giudice egiziano a 15 giorni di carcere per un nuovo caso di incitamento alla violenza. Lo ha reso noto l'agenzia di Stato.

13:14 Ucciso ufficiale in Nord Sinai

Un ufficiale delle forze di sicurezza è stato ucciso "da un cecchino" nel Nord del Sinai. Lo riferiscono fonti della sicurezza: nella regione l'allerta è massima, dopo la strage di 25 agenti stamani, le strade principali sono state chiuse.

13:10 Mubarak, il legale: "Libero entro 48 ore"

L'ex presidente egiziano, Hosni Mubarak, sarà libero anche dagli arresti domiciliari entro 48 ore. Lo riferisce uno dei suoi avvocati, Fareed El-Deeb, confermando che la Procura lo ha prosciolto da tutti i casi di corruzione che lo riguardavano ad eccezione di un presunto episodio di tangenti ricevute da un editore. Il legale aggiunge che il suo assistito "riavrà indietro il suo grado militare di generale" e che andrà a casa o in un ospedale militare.

12:24 Vertice Ue: ipotesi embargo armi

Tagli ai fondi Ue destinati all'Egitto ed embargo delle armi: sono due ipotesi alle quali stanno lavorando gli ambasciatori del Comitato politico e di sicurezza (Cops) dell'Unione europea, riuniti a Bruxelles per discutere della crisi egiziana.

11:05 Bloccato valico di Rafah

L'Egitto ha richiuso oggi il varco di Rafah, lungo la linea di demarcazione con la Striscia di Gaza palestinese controllata da Hamas, in seguito all'imboscata avvenuta nel Sinai in cui sono stati trucidati almeno 25 poliziotti egiziani. Lo riferisce l'agenzia palestinese Maan, precisando che gli accessi da Gaza sono da stamattina bloccati.

10:10 Al via riunione straordinaria ambasciatori Ue

Ha appena preso il via a Bruxelles la riunione straordinaria dedicata alla situazione in Egitto del comitato politico e di sicurezza dell'Ue. Gli ambasciatori dei 28 sono chiamati a fare il punto della situazione.

10:00 Sostenitori Morsi annunciano nuove manifestazioni

L'Alleanza delle formazioni pro-Morsi, dominata dai Fratelli musulmani, ha indetto nuove manifestazioni a Il Cairo, nei quartieri di Heliopolis, sede del palazzo presidenziale, Giza, Maadi e Imbaba. Cortei anche a Helwan e Zeitun.

09:35 Suez operai italiani "blindati"

Una quarantina di tecnici della Danieli di Buttrio (Udine), gruppo globale dell'acciaio, resta al lavoro presso un cantiere a Suez, in Egitto. Il cantiere è presidiato dalle forze di sicurezza private e dall'esercito. L'azienda è in costante contatto con i tecnici, che sono stati istruiti a rimanere nel loro albergo fino a quando la situazione non tornerà alla normalità.

09:07 Sinai, granate contro la polizia: 24 morti

Ventiquattro poliziotti egiziani sono rimasti uccisi in un agguato nella penisola del Sinai. Gli agenti sono stati attaccati mentre si trovavano a bordo di due minibus, contro i quali sono state sparate delle granate. Il convoglio si trovava vicino a un villaggio al confine con la città di Rafah, nella Striscia di Gaza.

