foto Ap/Lapresse

02:00

- L'Arabia Saudita ha invitato l'Occidente a non fare pressioni sui militari al potere in Egitto per mettere fine alla repressione dei sostenitori di Morsi: "Non si otterrà nulla con le minacce", ha detto il ministro degli Esteri del regno, principe Saud al-Faisal. La dichiarazione arriva nell'imminenza dell'incontro dei ministri degli Esteri dell'Unione europea, che dovranno decidere quali misure intraprendere.