- Le autorità americane hanno aperto un'inchiesta su un caso di presunta corruzione a carico della banca JpMorgan, accusata di aver assunto figli di alti funzionari cinesi in cambio del loro aiuto per ottenere affari a Pechino. Si tratterebbe del figlio di un ex controllore del sistema bancario cinese, oggi presidente della China Everbright Group, e della figlia del capo delle ferrovie cinesi, poi arrestato per tangenti.