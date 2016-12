foto Reuters

18:50

- La "condanna più ferma" contro i vandalismi nelle chiese a Il Cairo è stata espressa a Milano da Mahmoud El Abiary, responsabile di "Il messaggio", unica voce dei Fratelli musulmani in Europa. El Abiary ha citato l'esplosione del 2010 nella Chiesa di Santi in Egitto, addebitata agli islamici, in realtà opera di agenti deviati. "I tentativi di dividere islamici da copti sono sempre falliti - dice El Abiary - perché la loro convivenza è millenaria".