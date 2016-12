foto Ansa

15:22

- Mohamed El Baradei, ex vice presidente dimissionario dell'Egitto, ha lasciato Il Cairo per volare in Austria, dove ha vissuto molti anni ai tempi in cui guidava l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Il Premio Nobel per la pace s'era dimesso per dissociarsi dalla repressione dell'esercito contro i sostenitori di Morsi. Intanto sono 404 i sostenitori del presidente deposto ad essere stati accusati formalmente di omicidio.