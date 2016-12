"Contro di noi una folla inferocita armata di bastoni: ci hanno salvato i militari"

11:51 - Fuori dalla Moschea Al Fath l'inviata Mediaset è stata strattonata dai manifestanti anti-Morsi mentre documentava gli scontri. Come altri giornalisti è stata scambiata per una reporter di Al Jazeera, l'emittente panaraba che sostiene i Fratelli Musulmani ed è quindi malvista dai sostenitori dell'esercito. Ecco spiegato il tentativo di violenza nei suoi confronti che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Tempestivo l'intervento dell'esercito che l'ha scortata fino a un blindato poco lontano e poi in un posto di polizia.