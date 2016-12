foto Ansa

- La Ue ha deciso di rivedere nei prossimi giorni le relazioni con l'Egitto e adotterà quindi misure per conseguire questo obiettivo. Lo riferisce un comunicato in cui il presidente Herman Van Rompuy e il presidente della Commissione Manuel Barroso chiedono alle parti di dar prova di moderazione contro una escalation della violenza che "potrebbe avere conseguenze imprevedibili per l'Egitto e la regione".