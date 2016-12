foto LaPresse

- "L'utilizzo brutale della forza da parte dell'esercito contro il suo popolo è inaccettabile, va deplorato senza mezzi termini. Esistono precise responsabilità dei Fratelli Musulmani, ma metterli al bando avrebbe conseguenze devastanti, significherebbe mandarli in clandestinità, rischiando di potenziare l'estremismo dei gruppi. Lo dice in un'intervista alla Stampa sulla crisi in Egitto il ministro degli Esteri Emma Bonino.