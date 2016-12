foto Ansa

06:49

- Riaprirà oggi, dopo essere stata chiusa per 12 giorni a causa di un allarme sicurezza, l'ambasciata britannica nella capitale yemenita Sana'a. "L'ambasciata in Yemen apre normalmente da domenica 18 agosto. Ci scusiamo per la breve pausa", ha twittato l'ambasciatrice Jane Marriott. Il 6 agosto il Foreing office di Londra aveva dichiarato di aver ritirato tutto il personale dall'ambasciata a causa di un elevato rischio di rapimento.