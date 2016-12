foto Afp

06:25

- L'esercito israeliano ha colpito per rappresaglia "un obiettivo" in territorio siriano dopo che da qui erano stati sparati tre colpi di mortaio verso la zona dell'altopiano del Golan occupata dallo Stato ebraico. Lo ha riferito un portavoce dell'esercito israeliano, mentre la radio militare ha detto che è stata distrutta una base siriana. Sull'altopiano del Golan la situazione è tesa da quando in Siria è cominciata la rivolta più di due anni fa.