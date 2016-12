foto Ap/Lapresse

- Per il suo programma nucleare l'Iran ha già installato 18.000 centrifughe per l'arricchimento dell'uranio, almeno 1.000 delle quali di nuova generazione. Lo ha annunciato il capo dell'ente per l'energia atomica di Teheran, Fereydun Abbasi-Davani, citato dai media iraniani. L'Occidente e Israele sospettano che, dietro il suo programma nucleare - che Teheran assicura essere solo a scopo energetico - in Paese nasconda una corsa all'arma atomica.