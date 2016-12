foto Ansa

- Tra le "numerose istanze" presentate da Alma Shalabayeva in Kazakistan ce ne sono due che includono la richiesta del permesso di lasciare il paese. Lo afferma in una nota Riccardo Olivo, avvocato in Italia della moglie del dissidente kazako, Mukhtar Ablyazov. Olivo aggiunge che le richieste risalgono a inizio giugno e che la sua assistita attende con ansia una risposta dalle autorità inquirenti.