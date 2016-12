foto Ap/Lapresse

- I corpi senza vita di 24 persone sono stati trovati in Michoacan e Guerrero, due tra gli Stati messicani più colpiti dalla violenza del narcotraffico. Lo riferiscono le autorità locali. In Michoacan, nel sud del Messico, si moltiplicano i gruppi paramilitari, uniti a civili armati, che sfidano la polizia locale e federale. Le autorità sospettano che tali gruppi siano gestiti dai cartelli narcos in lotta per il controllo del territorio.