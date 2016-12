foto Ap/Lapresse

- Almeno 49 chiese sono state assaltate in Egitto, in particolare nelle città di Assiut, Minya e Luxor, durante i violenti scontri che si protraggono da giorni. Lo riferisce il portavoce cattolico, padre Rafic Greiche, parlando di una lista che si allunga drammaticamente di ora in ora. Oltre alle chiese, in gran parte bruciate, nel mirino dei violenti ci sono anche istituzioni, negozi e case di cristiani.