Fiumicino, sospesi voli Mar Rosso

10:06 - A causa degli scontri in corso in Egitto sono stati momentaneamente sospesi per questo fine settimana i voli in partenza all'aeroporto di Fiumicino diretti nel Mar Rosso: Sharm El Sheikh, Marsa Alam, El Alamain, Marsa Matrouh. Secondo quanto emerso, gli aerei per queste destinazioni decolleranno vuoti, per andare a riprendere gli italiani che si trovano nelle località turistiche sul Mar Rosso.