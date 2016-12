foto Afp

01:35

- Una coppia sfrattata si è rifugiata in una stanza d'hotel a Brantford, in Ontario, assieme ai suoi 40 pitoni. Lo ha riferito la polizia canadese. I 40 rettili, che vanno dai 30 cm a 1,4 m. di lunghezza, erano tenuti in molte casse di plastica. Ora sono stati affidati alla società canadese di protezione degli animali, poiché sembravano maltrattati. Sebbene questi non fossero pericolosi, in Ontario il possesso di animali esotici è tuttavia illegale.