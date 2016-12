foto Ap/Lapresse

01:09

- Amnesty International chiede un'inchiesta approfondita e imparziale sulla violenza che, dal 14 agosto, ha accompagnato lo sgombero dei sit-in di protesta al Cairo. Per i ricercatori dell'ong per i diritti umani presenti nella capitale egiziana, le forze di sicurezza hanno usato una forza letale non necessaria, non hanno mantenuto la promessa di lasciar uscire i feriti dai sit-in in sicurezza, e hanno agito con profondo disprezzo della vita umana.