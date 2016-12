foto Ap/Lapresse

23:41

- Sei persone sono morte in due esplosioni avvenute in Iraq mentre in un altro attentato uomini armati hanno ucciso il capo della polizia della città di Mouqdadiya, a nord della capitale Baghdad. Gli attacchi sono avvenuti all'indomani di una serie di attacchi coordinati che hanno provocato 23 morti nel Paese. In uno due persone sono rimaste uccise da un ordigno piazzato su una strada, altre quattro da una bomba posta su un bus.