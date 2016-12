foto Web

20:36

- La Farnesina sconsiglia i viaggi in tutto l'Egitto. Lo si legge sull'homepage del sito del ministero degli Esteri. La decisione è stata presa dopo il "deterioramento del quadro di sicurezza" nel Paese. In una nota, si ribadisce poi ai connazionali già presenti nei resort la necessità di "evitare escursioni fuori dalle installazioni turistiche e in particolare nelle città".