foto Ansa

19:25

- Il presidente del Consiglio, Enrico Letta, chiede l'intervento dell'Ue sulla situazione in Egitto. "E' necessaria subito un'iniziativa europea per l'immediata cessazione di ogni repressione e violenza", ha scritto il premier su Twitter. Bruxelles "deve far sentire la sua voce in maniera coesa ed autorevole", ha aggiunto il ministro degli Esteri, Emma Bonino, auspicando "al più presto" una riunione straordinaria del Consiglio Affari Esteri dell'Unione.