foto LaPresse

16:35

- Il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, sta seguendo "con la massima attenzione e vivissima preoccupazione" gli sviluppi della situazione in Egitto e si tiene in stretto contatto con il ministro Emma Bonino. Proprio la situazione egiziana sarà al centro del colloquio telefonico previsto per questo pomeriggio tra Letta e il Presidente della Repubblica francese, Francois Hollande.