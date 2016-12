16:30 - Dalla pizza Margherita alla pizza Mafioso. L’ennesima rappresentazione distorta della nostra terra ha suscitato lo sdegno del vicepresidente della commissione antimafia siciliana, Fabrizio Ferrandelli, che in vacanza a Copenaghen con la famiglia si è ritrovato di fronte un menù da togliere l'appetito. Ironia della sorte, lo stesso Ferrandelli gestisce una pagina Facebook che denuncia questa moda di dubbio gusto, raccogliendo immagini di locali e menù ispirati alla criminalità organizzata.

Non è infatti la prima volta che la fantasia dei pizzaioli stranieri si sbizzarrisce attorno al tema Cosa Nostra: pizza Corleone, Don Vito, Padrino, Al Capone... nel mondo l'Italia è ancora tristemente accostata alla mafia, un marchio d'esportazione di cui certo non si può andare fieri.