foto Ansa

14:28

- Non si placano le violenze in Egitto. La polizia ha aperto il fuoco contro i manifestanti ad ain Seira, un quartiere nella Cairo vecchia, e nelle città di Tanta e Giza. Almeno quattro manifestanti islamici pro-Morsi sono stati uccisi a Ismailiya, a nordest della Capitale. Un altro morto si registra negli scontri in atto a Tanta e un sesto a Mansoura. Tra le vittime anche un poliziotto.