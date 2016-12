Egitto, polizia spara su manifestanti

20:46 Proclamati 7 giorni di mobilitazioni pro-Morsi

I sostenitori del presidente egiziano deposto Mohamed Morsi hanno annunciato con un comunicato che da sabato partirà una settimana di mobilitazione, con manifestazioni quotidiane in tutto il Paese. Si tratta della "settimana dell'allontanamento" (del governo provvisorio, ndr).

20:44 Alessandria, spari sulla folla: 40 morti

Sono almeno 40 le vittime del fuoco aperto dai carri armati sui dimostranti pro-Morsi ad Alessandria. Lo riferiscono fonti della sicurezza egiziana.

19:44 Alleanza anti-Morsi: "80 morti a piazza Ramses"

Sono "80 i dimostranti" dei Fratelli musulmani uccisi oggi a piazza Ramses, a Il Cairo. Lo affermano fonti dell'Alleanza anti-Morsi.

19:10 Sul web il video delle fosse comuni

Fanno il giro del web le immagini delle fosse comuni e dei cadaveri trovati negli accampamenti dei sostenitori pro-Morsi a Il Cairo, così come le prove delle torture attribuite ai Fratelli Musulmani. Un video delle fosse comuni si trova sul sito della tv El Balad. Dopo la scoperta di 20 cadaveri in avanzato stato di decomposizione, e dunque risalenti a prima degli sgomberi forzati dell'altro ieri, spiega l'attivista Dalia Ziada, la polizia ha disposto che venissero fatti scavi proprio di fronte alla moschea di Rabaa, e hanno scoperte fosse comuni con decine di corpi. La stessa attivista sulla sua pagina facebook commenta il video di un corpo carbonizzato trovato nella stessa moschea, cui erano state tagliate tutte e dieci le dita delle mani. Secondo le indagini svolte dal'Ibn Khaldum center, di cui Ziada è direttrice esecutiva, prima degli sgomberi erano gia' emerse le prove di 44 casi di tortura ai danni di oppositori di Morsi compiute nei sit-in dei sostenitori del presidente deposto.





19:02 Bonino: "Al più presto riunione ministri Ue"

"L'Europa deve far sentire la sua voce in maniera coesa ed autorevole. Siamo in continuo contatto, in queste ore, con i nostri partner europei, per preparare una riunione straordinaria del Consiglio Affari Esteri dell'Unione sulla crisi in Egitto che auspichiamo sia fissata al più presto". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Emma Bonino.

18:52 Cairo, 10 vittime nei pressi dell'ambasciata Usa

Almeno 10 dimostranti pro-Morsi sono stati uccisi sulla strada Kasr el Aini, a poca distanza dalla sede delle ambasciate Usa e Gb. Lo riferiscono fonti della sicurezza.

18:44 Governo: "Combattiamo un complotto terroristico"

"Stiamo combattendo un complotto terroristico pianificato dai Fratelli musulmani". Lo afferma in un comunicato il Consiglio dei ministri del governo provvisorio esprimendo gratitudine per il sostegno dell'Arabia Saudita.

18:14 Farnesina: "Sconsigliati viaggi in tutto il Paese"

La Farnesina sconsiglia i viaggi in tutto l'Egitto. Lo si legge sul sito web del ministero degli Esteri. Guarda

18:13 Scontri ad Alessandria: 5 morti

Tensione altissima anche ad Alessandria d'Egitto dove fonti dei servizi d'emergenza parlano di 5 morti e 15 feriti.

18:07 Incendiate due chiese

I manifestanti pro-Morsi hanno assediato e dato alle fiamme una chiesa cattolica a Mallawi, nel governatorato di Minya (considerato una roccaforte dei Fratelli musulmani). Incendiata anche la chiesa anglicana della città.

18:06 Letta: "La crisi ha passato il limite"

"Francia e Italia convengono sul fatto che la crisi abbia ormai passato il limite, e che il livello di violenza e di repressione sia divenuto inaccettabile e deve, pertanto, cessare". Così il premier, Enrico Letta, ha riferito l'esito del colloquio telefonico con il presidente francese Francois Hollande.

17:30 Letta: "Serve un'iniziativa dell'Ue"

"Ho parlato al telefono con Hollande. E' necessaria subito un'iniziativa Ue per immediata cessazione di ogni repressione e violenza". Così il premier, Enrico Letta, scrive su Twitter dopo la telefonata con il presidente francese sulla situazione in Egitto.

17:28 Almeno 50 vittime a Il Cairo

Si aggrava di minuto in minuto il bilancio delle vittime negli scontri di oggi a Il Cairo. Secondo quanto riferito dalle forze di sicurezza egiziane, i morti sarebbero almeno 50.

17:24 Tv: "Spari sui pro-Morsi da un elicottero"

I militari avrebbero aperto il fuoco sui dimostranti pro-Morsi a Ramses sparando da un elicottero che stazionava sulla piazza. Lo riferiscono testimoni citati dalla tv panaraba Al Jazeera.

17:20 Piazza Ramses, il bilancio delle vittime sale a 42

E' salito a 42 il bilancio dei morti in piazza Ramses: lo riferiscono fonti della sicurezza. Un altro ospedale di fortuna è stato allestito nella moschea el Tawhid, poco distante dalla piazze.

Ultimo aggiornamento 20:46