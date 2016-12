Farnesina: "No conferme su sorte Dall'Oglio"

foto Ansa Correlati Attivisti: "Padre Dall'Oglio ucciso da Al Qaeda, dietro i suoi assassini c'è Assad"

Sito arabo: "Ucciso padre Dall'Oglio". La Farnesina: tutto da verificare 11:17 - Ancora nessuna conferma sulle condizioni di padre Paolo Dall'Oglio, il gesuita italiano di cui si sono perse le tracce in Siria. Lo dice il viceministro degli Esteri, Marta Dassù: "Non ci sono conferme in nessuna direzione - ha detto intervenendo a "Radio anch'io" - né che sia in vita né morto. La nostra convinzione - ha proseguito - è ancora che meno se ne parla meglio è". - Ancora nessuna conferma sulle condizioni di, il gesuita italiano di cui si sono perse le tracce in Siria. Lo dice il viceministro degli Esteri,"Non ci sono conferme in nessuna direzione - ha detto intervenendo a "Radio anch'io" - né che sia in vita né morto. La nostra convinzione - ha proseguito - è ancora che meno se ne parla meglio è".

"Le notizie su di lui - ha detto ancora Dassù - sono contrastanti. L'unica cosa certa è che Dall'Oglio si è recato al confine con il Kurdistan per tentare una mediazione". Proprio per questo, sottolinea il viceministro, "abbiamo aperto tutti i possibili canali, ma non abbiamo alcuna conferma".