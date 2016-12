Nuova Zelanda, violenta scossa di terremoto

foto Ansa Correlati Messina, la terra trema: solo tanta paura 08:56 - Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.8 è stata registrata alle 14.31 ora locale (le 4.31 in Italia) in Nuova Zelanda. Il sisma ha avuto ipocentro a 10,6 km di profondità ed epicentro 27 km a sud-sudovest di Blenheim (all'estremità nordorientale dell'Isola del Sud). Non è stata diramata un'allerta tsunami ma si segnalano danni superficiali agli edifici. - Una violenta scossa diè stata registrata alle 14.31 ora locale (le 4.31 in Italia) in. Il sisma ha avuto ipocentro a 10,6 km di profondità ed epicentro 27 km a sud-sudovest di Blenheim (all'estremità nordorientale dell'Isola del Sud). Non è stata diramata un'allerta tsunami ma si segnalano danni superficiali agli edifici.

Tanta paura tra gli abitanti e, oltre a danni non particolarmente gravi, servizi aerei e ferroviari sospesi per verifiche alle strutture: questo il primo bilancio della scossa che ha colpito il Paese. Ma nessuna conseguenza sulle persone: non si segnalano infatti né morti né feriti tra la popolazione.



Localizzazione - La scossa è stata avvertita da Christchurch, nell'Isola del Sud, ad Auckland, nell'Isola del Nord. Il terremoto è stato particolarmente forte nella capitale Wellington, dove gli impiegati si sono precipitati sotto i tavoli degli uffici per mettersi al riparo. Alla prima scossa sono seguite finora sei forti repliche, la maggiore delle quali di magnitudo 5.7.



Nel 2011 un sisma di magnitudo 6.3 aveva avuto conseguenze ben più gravi: il terremoto aveva infatti devastato la regione neozelandese di Canterbury (Isola del Sud) e in particolare la città di Christchurch, causando la morte di quasi 200 persone.