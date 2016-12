foto Ansa

00:17

- Secondo fonti dei Fratelli Musulmani, la polizia egiziana avrebbe assaltato la moschea-obitorio Al Iman, nella quale si trovano i cadaveri delle vittime degli scontri di Rabaa, sparando lacrimogeni e colpi d'arma da fuoco. Nel tempio islamico in serata erano arrivati i famigliari delle vittime, i cui corpi sono avvolti in lenzuola bianche e in alcuni casi "raffreddati" da una busta di plastica verde piena di ghiaccio.