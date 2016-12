foto Ansa

22:05

- "C'è stato già abbastanza sangue, l'escalation" di violenza si deve fermare "ora". A chiedere lo stop degli scontri in Egitto è il ministro degli Esteri italiano, Emma Bonino. Nel Paese mediorientale, però, i Fratelli Musulmani hanno indetto per domani la "giornata della collera", mentre Tamarod, movimento di giovani ribelli anti-Mubarak e anti-Morsi, ha chiamato in piazza il popolo "per contrastare la Fratellanza". Si teme un venerdì di sangue.