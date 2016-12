foto Ap/Lapresse

16:43

- Gli Stati Uniti condannano fermamente la violenza in Egitto contro i civili. Lo afferma il presidente americano, Barack Obama, annunciando la cancellazione delle esercitazioni militari congiunte con il Cairo in programma a settembre. Dopo quanto accaduto, ha spiegato Obama, "la nostra cooperazione tradizionale non può continuare come sempre". "Le autorità egiziane - ha aggiunto - devono rispettare i diritti dei manifestanti".