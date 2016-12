foto Ansa

15:38

- La tensione resta altissima in Egitto, non solo nella Capitale. Scontri sono scoppiati tra dimostranti pro-Morsi e polizia ad Alessandria. Lo riferiscono fonti sul posto, precisando che si possono sentire colpi d'arma da fuoco. Sulla situazione nel Paese interverrà anche il presidente americano, Barack Obama, che farà una dichiarazione alle 16.15, ora italiana, da Martha's Vineyard, dove si trova in vacanza.