foto Ansa

14:23

- Come annunciato, i Fratelli musulmani sono tornati in piazza al Cairo. Circa 3mila pro-Morsi hanno eretto nuove barricate a Ebeid Street. Un gruppo di alcune centinaia di dimostranti ha attaccato con bottiglie Molotov la sede del governatorato di Giza. L'edificio è in fiamme. Il governo provvisorio, intanto, ha deciso di togliere il coprifuoco nell'area dei resort sul Mar Rosso, nel Sud Sinai.