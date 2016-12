foto Ap/Lapresse

13:49

- I Fratelli musulmani tornano in piazza oggi al Cairo, a meno di 24 ore dai sanguinosi scontri nei quali sono rimaste uccise 525 persone. I pro-Morsi hanno indetto una manifestazione per il pomeriggio, in una piazza a Giza, non lontano da Nahda, luogo simbolo della protesta. L'autorità giudiziaria egiziana, intanto, ha esteso di 30 giorni la detenzione preventiva per il presidente deposto.