Controfigura di James Bond muore lanciandosi

13:05 - La sua passione era anche il suo lavoro e l’Olimpiade di Londra dello scorso anno lo aveva reso celebre. Mark Sutton infatti aveva vestito i panni di James Bond durante la cerimonia d’inaugurazione degli ultimi Giochi, lanciandosi nello stadio di Wembley da un elicottero con un paracadute.

Lo stunt-man professionista ha perso la vita mercoledì in Svizzera durante una delle sue azioni estreme, schiantandosi per motivi ignoti contro un rilievo nei pressi di Marigny, nei pressi della frontiera francese; Sutton, 41 anni, stava partecipando ad un raduno di tre giorni di “wingsuit”, la disciplina inventata da Patrick de Gayardon, morto anche lui in circostanze analoghe.