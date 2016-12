10:50 - E' guerra sui numeri delle vittime, il cui bilancio si aggrava di ora in ora. In ogni caso l'Egitto è di fronte a numeri da guerra civile. Ieri la giornata era iniziata con i carri armati dell'esercito schierati con i manifestanti pro Morsi, poi il caos. I cecchini alle finestre sparavano sulla folla, lacrimogeni, bombe a mano, si parla anche di armi tossiche. E i manifestanti, che fanno in larga parte riferimento ai Fratelli musulmani, hanno risposto, ribellandosi allo sgombero. La guerriglia iniziata al Cairo si è poi estesa anche ad altre città come Alessandria e in altri centri minori. In una parola: inferno. Eccone una sintesi in questi video.