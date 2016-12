foto Twitter

- Al contrario dell'Occidente, e non solo, c'è chi approva la dura repressione contro i sostenitori del deposto presidente Morsi, in Egitto. Emirati e Bahrein dichiarano infatti, in un comunicato ufficiale, il loro sostegno all'operazione della polizia e dell'esercito egiziani contro i manifestanti al Cairo e lanciano un appello alla riconciliazione nazionale secondo la "road map" del governo ad interim.