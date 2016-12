foto Ansa

07:52

- Sarebbe di "oltre 4.500 morti" il bilancio delle vittime dopo lo sgombero da parte dell'esercito delle piazze dei manifestanti pro-Morsi al Cairo e in altre zone del Paese. Lo riferisce via Twitter il portavoce dei Fratelli Musulmani, Gehad El-Haddad, precisando che la conta prosegue e anche l'identificazione "in tre moschee, tre ospedali e 2 obitori". Non è possibile verificare indipendentemente la notizia.