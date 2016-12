foto IberPress

06:49

- Il presidente Usa, Barack Obama, non volle guardare le immagini in diretta dell'assalto al rifugio di Osama Bin Laden, e lasciò la sala operativa sotterranea della Casa Bianca per andare a giocare a carte col suo fotografo. Lo ha raccontato l'ex assistente personale del presidente durante il suo primo mandato, Reggie Love. "La maggior parte delle persone erano nella Situation Room - ha raccontato -. Ma Obama ha detto 'non voglio restare qui'".