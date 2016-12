Il coprifuoco non è bastato a fermare i Fratelli Musulmani. Nuove barricate sono state erette al Cairo dai manifestanti pro-Morsi e gli scontri sono continuati. Oggi, poi, c'è il pericolo di un nuovo bagno di sangue: la Fratellanza ha indetto la "giornata della collera", mentre Tamarod, movimento di giovani ribelli anti-Mubarak e anti-Morsi, ha chiamato in piazza il popolo "per contrastare la Fratellanza".

01:34 L'Egitto: "Obama incoraggia i violenti"

Secondo la presidenza egiziana, le osservazioni di condanna del presidente americano, Barack Obama, contro la repressione delle proteste islamiche non sono "basate su fatti" e rafforzeranno e incoraggeranno i gruppi violenti. Lo si legge in un comunicato.

01:29 L'Onu: "Stop alle violenze"

Il Consiglio di sicurezza dell'Onu, secondo quanto ha riferito l'ambasciatrice argentina, Maria Cristina Perceval al termine della riunione, ha chiesto che "tutte le parti in causa negli scontri in Egitto mettano fine alle violenze ed esercitino la massima moderazione" dopo l'uccisione di centinaia di persone.

00:32 In corso la riunione all'Onu

Il consiglio di sicurezza dell'Onu sulla crisi in Egitto è iniziato. Le consultazioni non dovrebbero però tradursi in una dichiarazione formale del consiglio, ma servirebbero a mettere a punto un approccio comune.

00:06 La Fratellanza: "La polizia assalta la moschea-obitorio"

Secondo fonti vicine ai Fratelli musulmani la polizia ha preso d'assalto la moschea nella quale si trovano decine di corpi di manifestanti.

21:36 Sale a 638 il bilancio dei morti

E' salito a 638 morti il bilancio ufficiale delle vittime delle violenze secondo i dati del ministero della Salute egiziano. Lo riferisce un tweet di Al Arabiya.

21:11 Si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'Onu

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà oggi per discutere la situazione in Egitto. Il vice segretario generale, Jan Eliasson, farà un breve rapporto a porte chiuse alle 17.30 locali, le 23.30 in Italia.

20:58 Gli Usa: "Americani via dall'Egitto"

Gli Stati Uniti hanno chiesto ai propri cittadini, tramite il Dipartimento di Stato, di lasciare l'Egitto a causa del perdurare delle violenze.

20:56 Su Al Jazeera il massacro di Rabaa

Il network egiziano della tv panaraba Al Jazeera sta mandando in onda a ripetizione immagini definite "inedite" del "massacro di Rabaa", nelle quali si vedono manifestanti pro-Morsi colpiti mentre cercano di trasportare i feriti e ragazze e ragazzi uccisi indiscriminatamente dai cecchini.





20:21 Domani la "giornata della collera"

Oltre 25mila sostenitori dei Fratelli musulmani hanno sfilato ad Alessandria d'Egitto, preannunciando per domani, secondo quanto riferito da fonti della sicurezza, il "giorno della collera". Tra i dimostranti, riferiscono le medesime fonti, "diversi erano armati": il bilancio dei violenti scontri nella città egiziana è di almeno 4 morti.

19:58 Francia e GB chiedono riunione Onu

Francia e Gran Bretagna hanno chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla questione Egitto.

19:38 Bonino: "Cessi al più presto stato emergenza"

"Lo stato di emergenza in Egitto deve cessare al più presto e ci vuole il massimo autocontrollo da parte delle forze di sicurezza". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Emma Bonino, all'ambasciatore egiziano Amr Mostafa Kamal Helmy, convocato alla Farnesina.

17:54 Bonino: "Ue blocchi la fornitura di armi"

L'Italia proporrà alla Ue il blocco delle forniture di armi all'Egitto. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Emma Bonino. "Credo che non dobbiamo darci per vinti, credo anzi che la crisi egiziana sia iniziata oggi. Noi avevamo già da tempo bloccato qualunque fornitura di armi, blocco che confermiamo e che porteremo come iniziativa alla Ue", ha detto il ministro.

17:50 VIDEO - Il live della nostra inviata G. Simoni

17:42 Tv Stato: da ora polizia autorizzata a sparare

Il ministero dell'Interno ha autorizzato polizia e militari a sparare contro chiunque tenti di attaccare le forze di sicurezza o siti strategici. Lo afferma un comunicato del dicastero citato dalla tv di Stato.

17:20 Presidente Mansour accetta dimissioni el Baradei

Il presidente ad interim egiziano, Adly Mansour, ha accettato le dimissioni del vicepresidente Mohamed el Baradei. Lo riferisce la tv di Stato. L'atto sancisce l'ufficialità dell'addio del premio Nobel per la Pace, protagonista della Primavera araba che ha portato alla destituzione di Hosni Mubarak.

Ultimo aggiornamento 01:34