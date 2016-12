foto Ansa

- Le forze armate americane stanno considerando la possibilità di cancellare le esercitazioni annuali congiunte con l'esercito egiziano, in seguito alle drammatiche violenze di queste ore nel Paese. Per il segretario di Stato, John Kerry, "la violenza non può mai essere considerata una roadmap per la riconciliazione: è tempo che ambedue le parti evitino la violenza e cerchino assieme la strada verso una soluzione politica".