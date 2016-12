foto Reuters

22:35

- Il bilancio dei morti negli scontri in Egitto è salito a 278 persone, di cui 43 poliziotti. Lo ha reso noto il ministero della Sanità. Le vittime in tutto il Paese sono, per la maggioranza, civili e che al Cairo 61 persone sono morte nel presidio dei manifestanti in piazza Rabaa al-Adawiya e 21 in quello di piazza Al-Nadha. I poliziotti morti in totale, secondo il ministero dell'Interno, sono 43.